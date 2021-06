Maurizio Sarri a casa di Francesco Guccini: l'allenatore della Lazio incontra il suo mito

E' stato Marino Bartoletti a raccontare un sogno che si realizza. Quello de "L’Orso del Valdarno", così il giornalista chiama Maurizio Sarri, che desiderava fin da ragazzo incontrare Francesco Guccini, l'"Orso di Pavana" nel post Facebook di uno dei volti storici di "Quelli che il Calcio". A pochi giorni dal ritiro con la Lazio, l'allenatore è immortalato nella foto con uno sguardo estasiato di fronte ai racconti di uno dei più grandi cantautori italiani. «E' stato un incontro bellissimo, fra due nuovi amici che non la smettevano più di parlare e di parlarsi. Il testimone è vincolato al segreto, ma vi assicuro che dai loro dialoghi si potrebbe scrivere un libro. Guccini che chiedeva a Sarri di Ronaldo, Sarri che chiedeva a Guccini di Bertoncelli (quello de “L’Avvelenata”). Guccini che chiedeva a Sarri chi vede favorito per il campionato (ottenendo una riposta sorprendente) e Sarri che chiedeva a Guccini se, quando compone, nasce prima il testo o la musica (“Quella che nasce è sempre un’idea, caro Maurizio)».

APPROFONDIMENTI CALCIO Lazio, Ciro sogna Insigne o il "sosia" Brandt CALCIO Mercato Lazio, Tare e Sarri studiano l'affare Brandt CALCIO Lotito-Salernitana, fine corsa: Gravina aspetta fino a...

Marino Bartoletti ha raccontato così, sul suo profilo ufficiale di Facebook, una serata tra amici diventata un palcoscenico per un sogno di mezza estate: «L’Orso del Valdarno non voleva andare più via. Poi si è ricordato che fra un paio di settimane comincia il ritiro. Lo confesso: mi invidio un po’!».