Monteforte, settimo gol sul filo di lana. «Lo dedico a mio figlio Mathias»

Matteo Monteforte, ha messo a segno con la maglia della Corneto Tarquinia domenica contro il Villalba la settima rete stagionale nei minuti finali di una gara. Forse è un record. «Si tratta di coincidenze – ha detto scherzando il giocatore – ma anche bravura e voglia di non mollare fino alla fine. Lo score è stato di uno gol su calcio di rigore, uno su punizione e gli altri cinque su azione. Devo dire che tutto ciò è avvenito con il contributo dei compagni».Alla formazione tirrenica il gol finale dell’esterno d’attacco, ha permesso di vincere per 3-2 e incassare tre punti pensati per avvicinarsi alla quota salvezza. Nello stesso tempo i tifosi hanno rimediato l’ennesima scarica di adrenalina che li ha fatti balzare in aria ancora una volta in questa stagione.Per l'ex giocatore cresciuto nella Lazio, che ha indossato anche la maglia dell’ Albalonga ( dove ha vinto Coppa e Campionato) della Flaminia Civita Castellana in serie D e Artena ( vittoria in campionato), Sorianese, Real Pomezia e Aprilia ( altro successo un campionato) in Eccellenza, è stato sedicesimo gol stagionale. La formazione allenata Alessio Bicini si è ritrovata pertanto in tasca tredici punti pesanti grazie a lui, dei 31 che ha in classifica generale.In precedenza i ragazzo del quartiere Laurentino 38, aveva raggiunto quota 15 reti con la maglia dell’Albalonga.« Il gol di domenica è stata una doppia soddisfazione – ha raccontato - poiché ho superato il mio record personale e ho dedicato la rete a mio figlio Mathias, che questa settimana compie diciassette mesi».Il finale è un avviso per le difese avversarie: « Non ho nessuna intenzione di fermarmi, forse è la stagione buona per arrivare a venti».