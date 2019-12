Mancini ed Elisa, sposi a Firenze. Il figlio di Spinazzola consegna le fedi

Il matrimonio a Firenze, nella chiesa di Ognissanti, piena di fiori rossi e bianchi, e di candele per ogni fila. Il coro, c'era tutto. Tra gli invitati almatrimonio di Gianluca Mancini, difesore della Roma, ed Elisa, i compagni di squadra Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola con le rispettive mogli. Il piccolo figlio del terzino giallorosso, Mattia, protagonista della consegna delle fedi nuziali. Dopo la cerimonia i conuig si sono trasferiti St. Regis Florence, lussuoso hotel a vicino alla chiesa, che affaccia sull'Arno. "Tanto tempo fa è scattata la scintilla che dopo poco è diventata un amore immenso, puro, vero. Davanti a Dio giuro amore eterno a te, il dono più prezioso che la vita potesse farmi. Ti amo", il messaggio di Elisa al difensore centrale della Roma durante la cerimonia. Elisa è la sua fidanzata da molti anni, lo ha seguito in tutte le tappe, da Bergamo a Roma, passando per Perugia.



Ultimo aggiornamento: 22:40

