Roma, è arrivato Matic a Ciampino: ora le visite mediche e la firma sul contratto

Pochi minuti dopo le 10 Nemanja Matic è sbarcato all’aeroporto di Ciampino con un volo privato decollato Banja Luka in Bosnia. Pantaloni rossi, camicia e giacca, ha posato per fotografi e telecamere e ha firmato un paio di magliette della Roma di alcuni tifosi presenti. Poi, è stato accompagnato da un’auto della società a sostenere le visite mediche presso la clinica Villa Stuart. Nel primo pomeriggio entrerà per la prima volta a Trigoria dove firmerá il contratto con la Roma.

Chi è Nemanja Matic

Arriva a parametro zero e firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo a fronte di uno stipendio che si aggirerà intorno ai 3 milioni più bonus.

Sarà allenato per la terza volta da Mourinho dopo le esperienze al Chelsea e al Manchester Unite: «È diventato uno dei miei, uno di quei giocatori con cui resti in contatto anche quando non lavori più nella stessa squadra. Nemanja è un giocatore del Manchester e un giocatore di José Mourinho. Rappresenta tutto quello che vogliamo in un giocatore: lealtà, consistenza, ambizione, giocatore di squadra»». AI Red Devils arriva perché consigliato dallo Special One ed costato all’incirca 45 milioni di euro.

Classe 1988 (33 anni) e alto 194 centimetri rappresenta il centrocampista perfetto per Mourinho: un regista capace anche di fare il difensore aggiunto, ha carisma e conosce il gioco di Mou. Nell’ultima stagione ha disputato 32 partite di cui 11 da titolari, ha avuto qualche fastidio muscolare, ma sostanzialmente dal punto di vista fisico è integro. È partito dal Partizan e Stella Rossa, poi comincia la carriera da profesisonista nel Radnički per poi passare al Kolubara (seconda serie serba) e al Kosice. L’opportunità che gli cambia la vita arriva nel 2009 grazie al Chelsea che lo acquista a 2 milioni, nel 2010 va in prestito al Vitesse, poi nel 2011 il Benfica lo compra a 5 milioni con cui raggiunge la finale di Europa League 2012-2013 persa per 2-1 proprio contro i Blues. Nel 2014 il Chelsea lo ricompra a 25 milioni con l’idea di sostituire in futuro Frank Lampard. Nel 2017 il passaggio al Manchester United proprio grazie a Mourinho che fa infuriare Antonio Conte: «Sa molto bene cosa penso di lui. È un grande giocatore, era molto importante per la nostra squadra, ma talvolta bisogna accettare gli effetti di questo pazzo mercato. È una grossa perdita per noi».