Stadio Is Arenas, i pm chiedono 4 anni e mezzo per Massimo Cellino. È ipotesi peculato

Uno stadio «tutto abusivo», un'opera spacciata per pubblica ma «del tutto privata», un peculato da 365mila euro. Nella seconda giornata di requisitoria del processo per la realizzazione dello stadio Is Arenas a Quartu Sant'Elena, Cagliari, i magistrati inquirenti Enrico Lussu e Gaetano Porcu hanno esposto le loro richieste di condanna. Quattro anni e mezzo di carcere la pena richiesta per Massimo Cellino, ex presidente dei rossoblù, ora al Brescia, non presentatosi in aula. Pene alte vengono chieste anche per tutti gli altri 7 imputati, tra cui l'ex sindaco di Quartu Mauro Contini (5 anni) e l'allora assessore ai Lavori pubblici Stefano Lilliu (4 anni e 3 mesi).

Lo stadio fu fortemente voluto da Cellino per il trasferimento del suo Cagliari Calcio dal Sant'Elia, ritenuto inagibile. Tuttavia, fu utilizzato solo per la stagione 2012-2013. Nell'udienza precedente a quella di stamattina, il pm Lussu aveva esaminato le questioni di natura paesaggistico-ambientale. Oggi, il focus era tutto su varie ipotesi di peculato: i soldi spesi dal Comune di Quartu per opere annesse all'impianto sportivo che secondo la Procura sarebbero dovuti essere pagati dal Cagliari. «Cellino», ha detto il pm, «doveva portare la squadra a Quartu per evitare di tornare a Trieste

perché, come ha rivelato nella stessa intercettazione con l'allora patron della Lazio, Claudio Lotito, l'assenza di pubblico di casa costava 10 punti in classifica e ogni punto vale milioni di euro».

Il valore del peculato contestato è di 365mila euro, a fronte di un tentativo di peculato da 700mila. Tra gli imputati anche l'imprenditore Marcello Vasapollo, il geometra Graziano Mossa, il coordinatore della sicurezza Raffaele Perra e il direttore dei lavori Giacomo Manca.

