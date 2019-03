Lazio, Marusic non si ferma più: la Serie A lo celebra e il Montenegro lo convoca

Ultimo aggiornamento: 18:40

Corre verso la Champions League, Adam Marusic. L’esterno della Lazio si è messo in mostra nelle partite dell’ultimo mese. Prestazioni convincenti dopo un periodo di rendimento altalenante. Anche al Franchi contro la Fiorentina è risultato tra i migliori. In realtà sotto il profilo dell’impegno nessuno ha mai auvuto da ridire nei confronti del centrocampista: nonostante i problemi fisici alla schiena e alla coscia, ha sempre dato la propria disponibilità al tecnico, stringendo i denti fin dall'inizio della stagione. Insomma, Adam non ha mai mollato, anche quando dal mercato di gennaio è arrivato Romulo dal Genoa. L’italo-brasiliano ha aumentato la concorrenza sulla corsia di destra, mettendo a disposizione del tecnico più alternative. Un aspetto che non ha spaventato Marusic, premiato dalla Lega Serie A come calciatore più veloce del campionato nell’ultima giornata. Secondo le statistiche è lui lo “sprinter” della settimana: ha compiuto l’accelerazione più forte, raggiungendo i 34.89km all’ora. La notizie più bella per il numero 77 biancoceleste però è arrivata direttamente dal suo Paese. Il ct del Montenegro Ljubiša Tumbaković lo ha convocato per le due partite di qualificazione agli Europei, la prima in casa della Bulgaria venerdì 22 marzo e l’altra contro l'Inghilterra in programma lunedì 25 marzo.