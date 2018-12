Martina Maestri diventa vice direttore di Sky Sport

Ultimo aggiornamento: 17:44

Dal prossimo 1 gennaio Martina Maestri assumerà la carica di vicedirettore con delega a Sky Sport 24 e a SkySport.it, a diretto riporto del direttore Federico Ferri. Martina prende il testimone di Giuseppe De Bellis, che diventa direttore responsabile di Sky TG24. La Maestri ha iniziato la sua carriera a Sky tanti anni fa, da giovane giornalista. Ha ricoperto tutti i ruoli possibili in redazione, dimostrando grande attitudine e disponibilità al cambiamento: redattrice, realizzatrice di servizi e programmi con un’esperienza di migliaia di ore di sala di montaggio e lavoro dietro le quinte, inviata di sport e poi in particolare di calcio sui campi di tutto il mondo.Poi la carriera interna: responsabile di programmi, coordinatrice editoriale di grandi eventi come i Giochi Olimpici, gli studi di Serie A e di Champions League, Mondiali ed Europei di calcio, caporedattore responsabile di prodotti come il calcio internazionale, la Premier e l’Europa League. Infine il recente approdo a Sky Sport 24 come caporedattore. Martina è l’esempio di come partendo dal basso si possa arrivare a ruoli dirigenziali importanti con le proprie forze, il talento e il rispetto per il lavoro degli altri. Per di più, in un contesto particolare come quello del mondo dello sport, da donna e, non per ultimo, da mamma.Già nei prossimi giorni, Martina lavorerà al perfezionamento della recente riorganizzazione di Sky Sport 24, mentre Giuseppe De Bellis rimarrà alla guida strategica dell’area digital di Sky Sport come direttore editoriale, per continuare a portare avanti lo straordinario percorso di crescita del sito e delle properties digitali di Sky.