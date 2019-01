Marsiglia, petardo contro il Lille: Velodrome a porte chiuse

Il Marsiglia giocherà una o più partite a porte chiuse al Velodrome. Lo ha deciso la commissione disciplinare della Lega calcio francese nella riunione d'urgenza che si è svolta oggi in seguito agli incidenti occorsi venerdì durante la partita di Ligue 1 contro il Lilla. Il match, vinto dal Lilla per 2-1, è stato sospeso intorno all'ora di gioco per una quarantina di minuti a causa dell'esplosione di un petardo in campo lanciato dagli spalti che ha stordito diversi giocatori. «A causa della natura e della gravità dei fatti», la Commissione disciplinare ha deciso di aprire un'inchiesta e finché non si sarà pronunciata il Marsiglia giocherà senza spettatori nel proprio stadio. La prossima partita casalinga della squadra di Rudi Garcia, nella quale ora milita anche Mario Balotelli, è in programma il 5 febbraio contro il Bordeaux. © RIPRODUZIONE RISERVATA