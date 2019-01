Marsiglia-Lilla, gara interrotta per un petardo. Balotelli debutta e segna un gol inutile

Marsiglia Lilla è era stata interrotta (con gli ospiti in vantaggio grazie al gol messo a segno da Pepe su calcio di rigor) poco prima dell'ora di gioco, quando dagli spalti è stato lanciato in campo un petardo, esploso a pochi metri da Kevin Strootman, il calciatore rimasto stordito più degli altri. Molti rimasti colpiti dal boato causato dallo scoppio, per questo l'arbitro ha dovuto sospendere la gara. La ripresa della gara è avvenuta al 57' ed è terminata regolarmente. Balotelli ha potuto esordire e segnare un gol, ma solo quello che ha accorciato le distanza. Dopo aver segnato la rete dekl vantaggio, Pepe ha messo dentro anche il raddoppio. A niente è servito il gol di Balotelli. Ultimo aggiornamento: 23:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA