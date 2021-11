Marsiglia-Lazio, Immobile c'è... con il dubbio. Spazio a Strakosha e Basic giocano

Mercoledì 3 Novembre 2021, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 13:56

Immobile corre in campo, ma fa un lavoro differenziato, lontano dai compagni. L'attaccante della Lazio resta in dubbio per la sfida di domani col Marsiglia. E' reduce da un fastidioso problema intestinale e in più una leggera distorsione al collaterale del ginocchio. Il centravanti stringerà i denti e, probabilmente alla fine partirà per la Francia. Per il biancoceleste una corsetta a parte, con tanto di piccola fasciatura, poi il rientro negli spogliatoi senza partecipare alle prove tattiche della rifinitura. Al suo posto c'è Muriqi, pronto a candidarsi in caso di forfait di Immobile, anche se non è escluso lo spostamento di Pedro come "falso nueve".

La formazione della Lazio contro il Marsiglia

Per quanto riguarda la formazine, al di là della presenza o meno del bomber laziale, Sarri confermerà Luiz Felipe e Acerbi, con Lazzari che partirà a destra e uno tra Marusic e Hysaj a sinistra. In mezzo c'è un ballottaggio tra Luis Alberto e Milinkovic, con Cataldi e Basic pronti a giocare dal primo minuto. In porta torna Strakosha che prenderà il posto di Reina e non è detto che l'albanese non rilevi l'estremo difensore anche in campionato. Per lui infatti domani col Marsiglia una gran bella occasione di convincere Sarri a dargli un'opportunità pure nelle gare di serie A.