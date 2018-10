Marsiglia-Lazio, le pagelle: Immobile ricama, Acerbi fa muro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domato e dominato il Marsiglia. Dopo quella col Genoa, la seconda miglior prestazione della stagione biancoceleste. La Lazio vince e convince al Velodrome, ritrova il gioco pur lasciando inizialmente a Garcia un inutile possesso.STRAKOSHA 5,5Sventa facilmente gli unici tre tiri deboli di Luis Gustavo, ma è in ritardo sulla punizione di Payet, alle spalle della barriera. Incerto WALLACE 7Ritrova il gol di testa e così anche la fiducia in difesa. Diventa perfetto in copertura, con qualche errore in impostazione. RinatoACERBI 6,5Imposta e chiude, il solito leader. S’immola col corpo su una sventola di Ocampos. Nel finale è concentrato in ogni chiusura. MuroRADU 6,5Ocampos sulla sua fascia è un cliente scomodo, lui se la cava con esperienza ma alla fine prende un giallo. Nella ripresa si lascia tagliare, ma Sanson lo grazia. CACERES 6,5Dovrebbe coprire più di Marusic, invece spinge con coraggio e per poco in scivolata non trova il raddoppio su assist d’Immobile. Nella ripresa finisce a sinistra.PAROLO 6,5Il suo aiuto alla difesa è sempre prezioso, anzi stavolta doppio. E’ ovunque, nella ripresa torna in regia.LEIVA 6Zoppica pronti via, stringe i denti, ma espone di continuo la squadra a diversi contropiedi. A inizio ripresa crolla per terra ed esce subitoMILINKOVIC 6Perde qualche pallone di troppo, è molle sui contrasti e spesso lezioso. Bella ad ogni modo la verticalizzazione per Immobile sul raddoppio.LULIC 6E’ ancora affaticato da Parma, ma ci mette la solita grinta. Spende bene un’ammonizione da ultimo uomo su una ripartenza di Sanson. Da mezz’ala s’inserisce e non riesce a superare Mandanda in uscita.CAICEDO 7,5Reclama un rigore, poi ancora di tacco regala un assist d’oro a Immobile e un altro ancora più bello a Lulic. Corre a tutto campo, viene incontro e fa le sponde. Di sinistro trafigge Mandanda dopo un ottimo movimento.IMMOBILE 7Prima il palo gli nega la gioia sul piattone, poi Mandanda vola su un bel diagonale. Non trova il 75esimo gol, ma è stupendo il filtrante per Caicedo e anche quello Marusic. Assistman.MARUSIC 7Entra e sbaglia la sue poche accelerate sulla fascia. Poi però mette all’incrocio un missile allo scadere.BERISHA 6Sembra risentire del problema al polpaccio, ma comunque non si risparmia.CATALDI ngINZAGHI 7Decide di lasciare l’impostazione al Marsiglia, ma la sua Lazio ritrova sicurezza e gioco.