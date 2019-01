Coppa di Francia, Marsiglia eliminato dai dilettanti dell'Andrezieux: Garcia adesso rischia

Dopo l'Angers ieri, la Coppa di Francia regala ancora sorprese. Un'altra squadra di quarta serie, l'Andrezieux, ha clamorosamente eliminato una big del calcio transalpino, come il Marsiglia di Rudi Garcia. Nei 32mi di finale, Thauvin, Strootman e compagni sono riusciti nell'impresa di farsi eliminare (2-0 il risultato finale) dai dilettanti che militano in National 2, l'equivalente della Serie D italiana. Di Ngwabije (17') e Milla ('82) i gol dell0 Andrezieux, padroni di casa solo formalmente dato che la gara si è disputata sul campo neutro di Saint-Etienne, essendo il loro stadio troppo piccolo per ospitare l'incontro. Per i ragazzi di Rudi garcia nessun alibi, visto che l'ex tecnico della Roma ha messo in campo una squadra di assoluto livello, dove figuravano, tra gli altri, Mandanda, Sarr, Payet, Thauvin, Strootman, Ocampos. La debacle adesso rischia di costare la panchina a Garcia che ha avuto un inizio della stagione a dir poco modesto: fuori dall'Europa League e appena sesto in campionato, a 20 punti dalla capolista Psg e a -5 dalla zona Champions. Chissà che l'arrivo di Mario Balotelli, che radiomercato dà ormai per imminente, potrà dare la scossa e rimettere in carreggiata una stagione che si preannuncia davvero difficile.



