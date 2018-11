Marsiglia è una polveriera: lo spogliatoio contro Strootman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Marsiglia perde posizioni in classifica, nella Ligue 1, e il malumore continua a lievitare. La sconfitta subita ieri sul campo del Montpellier ha fatto retrocedere la squadra di Rudi Garcia al sesto posto, con 19 punti in 12 giornate. La zona Champions è sempre a portata di mano, ma la concorrenza è aumentata, con il Lilla e lo stesso Montpellier che puntano a entrare fra i top club francesi. Ma c'è una grana che ha scosso l'ambiente e che, come riporta L'Equipe, metterebbe a dura prova l'equilibrio dello spogliatoio. La situazione rischia di sfuggire di mano allo stesso Garcia, perché si parla di invidie e gelosie da parte di giocatori nei confronti di Kevin Strootman, arrivato dalla Roma qualche mese fa e voluto dallo stesso tecnico. Pilastri come Thauvin e Payet si sentirebbero messi in secondo piano, come lo stesso brasiliano Luiz Gustavo. Una delle accuse mosse a Strootman, secondo quanto riporta il giornale, è legata al suo salario: il centrocampista olandese ha un contratto quinquennale di 4,5 milioni a stagione.