Inter, Marotta: «Il rigore a Firenze è l'errore più grosso da quando c'è il Var»

«Il mio rammarico è che con lo strumento Var ci devono essere valutazioni oggettive e oggettivamente nessuno può indicare D'Ambrosio tocchi la palla con la mano. Questo ha dell'incredibile. È l'errore più grosso e grossolano da quando c'è la Var. L'arbitro era anche a breve distanza da ciò che è accaduto»: lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta a margine del Candido Day commentando il rigore dato alla Fiorentina a tempo scaduto nella partita di ieri al Franchi.

«Se ho avuto spiegazioni? Si parla normalmente nei corridoi. Ma io non mi sento di condannare un arbitro. Dico che il sistema va rivisto, qualcosa non ha funzionato. Non sta a me indicare i colpevoli ma per come si è svolto un danno irreparabile per l'economica di una stagione anche se spero non sia fatale»: lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta a margine del Candido Day parlando del rigore concesso alla Fiorentina. «Possiamo stare qui a disquisire sul protocollo, va migliorato ma spetta agli organi competenti. Escludo categoricamente - aggiunge - ci sia stato condizionamento psicologico. Dico che serve una presa di posizione di chi gestisce questa struttura per far sì che le performance degli arbitri e del Var sia impeccabile».