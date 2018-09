La carriera di Beppe Marotta, dopo l'addio alla Juventus, non proseguirà alla Federcalcio. «Smentisco la mia candidatura», ribadisce il dirigente, che ai microfoni di 90esimo minuto su Rai 2 non esclude un futuro in un altro club. «È la prima volta che mi fermo durante il campionato, forse ho bisogno di ricaricarmi, però - rivela - mi piacerebbe essere ai nastri di partenza della stagione 2019/2020 magari al timone di un'altra squadra».

