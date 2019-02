Marotta: «Dybala? Vedremo cosa farà a giugno»

La questione Dybala. Paratici non lo mette sul mercato ma quasi; Marotta non dice che lo vorrebbe prendere ma quasi. «Paratici dice vedremo cosa farà Icardi a giugno? Beh, allora io dico vedremo cosa farà Dybala a giugno»: è la risposta dell'ad dell'Inter Beppe Marotta. «La mia - aggiunge - è una risposta così, perché come dico sempre il calcio è un pò un 'circo barnum'. Ma l'affermazione di Paratici è fuori luogo. Icardi è un nostro tesserato e non è sul mercato».



«Ho preso personalmente un impegno con Wanda Nara quando ci siamo visti, riguardo il rinnovo di contratto. Faremo una proposta che terrà conto dei coefficienti relativi a Icardi e sarà una proposta pesata, fatta con rispetto e responsabilità. Poi vedremo come andrà la trattativa», continua Marotta parlando della possibilità che Wanda Nara non accetti la prima proposta di rinnovo avanzata dall'Inter. «Ha ancora due anni e mezzo di contratto - aggiunge - mi sembra azzardato parlare di rottura».

