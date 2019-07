Marotta ammette: «Lukaku? Conte vuole la rosa completa». Nedved: «Ci sono proposte per Dybala»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al termine dei sorteggi del calendario del prossimo campionato,ha fatto il punto sul calciomercato nerazzurro: «? Sappiamo che dobbiamo completare la rosa e sappiamo di doverlo fare velocemente, perché giustamente l'allenatore vuole avere una rosa a disposizione per completare il suo lavoro. Il mercato è ancora lungo, vediamo cosa succede nei prossimi giorni». L'ad dell'Inter ha confermato pure il no delalla prima offerta (65 milioni in tre rate) per Lukaku. Nei prossimi giorni, partirà quindi una nuova proposta sui 70-75 milioni per abbattare il muro dei, a colloquio anche con la Juventus. I bianconeri hanno effettuato un'azione di disturbo proponendo agli inglesi uno scambio con Dybala. Come confermato dal vice-presidente del club piemontese,l'argentino resta infatti in vendita«Sono arrivate delle proposte e degli interessamenti, ma ne discuteremo quando saranno più concreti». Giovedì il classe '93 ex Palermo avrà un colloquio con il tecnico Sarri sul suo prossimo ruolo. Il desiderio è quello di rimanere ancora a Torino, ma i club esteri (Tottenham e Psg compresi) potrebbero fargli cambiare idea.