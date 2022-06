Marcos Antonio arriva in Paideia per le visite mediche: «Forza Lazio»

Altro appuntamento col nuovo club per Marcos Antonio. Il primo acquisto dell’estate della Lazio è arrivato ieri nella Capitale. Sbarco alle ore 6:52 a Fiumicino e uscita al terminal 3 alle 7:30. Questi i primi passi seguiti dallo spostamento in albergo a Ponte Milvio e un assaggio del centro sportivo di Formello. Il brasiliano ha perlustrato quella che sarà la sua prossima casa calcistica facendosi anche immortalare sui canali ufficiali del club. Sui suoi il classe 2000 si è limitato a pubblicare una foto da lontano dell’aquila Olympia, l’unica a rubargli l’occhio. Archiviati gli oneri del primo giorno, oggi largo alle classiche visite mediche che convalideranno la firma sul quinquennale a 900mila euro a stagione. L’ormai ex Shakhtar Donetsk si è presentato presso la clinica Paideia alle ore 7:50 rispettando la tabella di marcia, accompagnato da una delegazione biancoceleste. «Buongiorno, forza Lazio», le sue parole ai cronisti presenti. La nuova avventura sta per iniziare definitivamente.