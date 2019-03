Marco #Violi tenta il suicidio dopo la puntata shock di #Teleradiostereo. La famiglia: “Non… https://t.co/pUQnobwz4t — Romagiallorossa.it (@notizieasroma) 8 marzo 2019

Sconcerto nel mondo romanista dopo che, editore e direttore responsabile di, hailieri pomeriggio dopo una puntata di92.7 andata in onda dalle 10 alle 14 e incentrata interamente su di lui. «Marco sta molto male», ha fatto sapere la famiglia che ha dato mandato al proprio avvocato di querelare i giornalisti ed opinionisti della trasmissione.«Marco - proseguono - è distrutto psicologicamente. Non avrà tregua chi lo ha ridotto in questo modo. I colpevoli devono andare in galera. Ci rivolgeremo alla Polizia al più presto per chiudere quella trasmissione».