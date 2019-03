Marco Sguaitzer, ex calciatore del Mantova muore di Sla

Lutto nel Mantova. E' morto questa mattina Marco Sguaitzer, che avrebbe compiuto 60 anni il 4 luglio, ex calciatore del Mantova. Era ricoverato da giorni nell'ospedale del capoluogo: da anni lottava contro la Sla ed era diventato uno dei maggiori testimonial per la lotta contro questa terribile malattia.

Sguaitzer aveva giocato per due anni nel Mantova, in serie C, negli anni '70; poi, a causa di vari infortuni alle ginocchia, aveva abbandonato l'attività calcistica. Nel 2008 l'impietosa diagnosi l'aveva trasformato in un coraggioso combattente. Con il suo libro 'Oltre ogni limitè e altre attività, fino all'ultimo aveva raccolto fondi per la ricerca medica e infuso forza ai molti colpiti dalla sua stessa malattia, e non solo.

