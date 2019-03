Sampdoria, Giampaolo: «Io alla Roma? Non vado dietro a queste cose»

La Roma pensa a Marco Giampaolo per la prossima stagione. L'allenatore della Sampdoria dopo il traghettatore Claudio Ranieri. Ma Giampaolo, al momento, non guarda al futuro. «Non vado dietro a queste cose. Credo che si debba fare un salto di qualità a Genova. Basta fare discorsi relativi ad interessi personali altrimenti la Samp rischia di diventare un club di passaggio, bisogna cambiare mentalità. In testa ci devono essere solo gli obiettivi di squadra e si deve trasmettere al giocatore la fidelizzazione al club» conclude.





