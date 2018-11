© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frana la Flaminia, che in casa cede i tre punti al Cassino. Primo tempo abbastanza equilibrato, vissuto senza grandi emozioni e con una sola palla-gol, capitata sui piedi di Prisco del Cassino. Nella ripresa, la squadra ciociara si fa più intraprendente e concretizza il proprio foprcing nel finale di gara (dopo una girandola di sostituzioni dall'una e dell'altra parte) andando a segno con Marcheggiani a sette minuti dal novantesimo, e con Tirelli, che arrotonda nel quarto minuto di recupero. Con questa vittoria, il Cassino sale a quota 17 punti in classifica, mentre la Flaminia resta ferma a 13 punti eviene scavalcata sia dall'Albalonga (vincitore 1-0 sull'Ostia Mare) e dal Latina, tornato alla vittoria in casa (2-0) su Budoni. La situazione di classifica potrebbe complicarsi ulteriormente qualora domani il Ladispoli vincesse il proprio incotnro casalingo con il Trastevere.