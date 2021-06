Premier in vacanza ma Bielsa è in campo per allenare i bambini del Leeds

Una foto diventata virale in pochi minuti, scattata da un genitore sorpreso dalla "visione" inaspettata. Ad allenare suo figlio, schierato in campo con gli Under 11 del Leeds, c'è Marcelo Bielsa. Il tecnico della squadra inglese, mito vivente del calcio, ha indossato maglia e pantaloncini e, nonostante la Premier League sia in vacanza, si è messo ad allenare i ragazzini dello storico club britannico. «Quante volte capita che un allenatore della Premier League si presenti un lunedì fuori stagione per fare una sessione di allenamento dell'U11? Questo è uno dei motivi per cui quest'uomo sarà classificato come una leggenda di Leeds» ha scritto il papà del bimbo su Twitter.

How often do you get a Premier league manager turning up on a Monday night out of season, to take a U11's training session.

This is one of the reasons why this man will be classed as a Leeds Legend.#lufc #mot #waccoe pic.twitter.com/75Qy9TClQ4

— Sparky J (@JPHElectrical) June 8, 2021