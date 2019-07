Sprint del Napoli per Nicolas Pépé. Gli agenti dell’attaccante ivoriano classe ‘95 sono atterrati intorno alle 15 a Dimaro, per trattare con il club azzurro l’ingaggio del giocatore, seguito anche dal Psg e in Premier. Nei giorni scorsi, il ds Giuntoli aveva avuto dei contatti positivi con il Lille, interessato alle prestazioni di Ounas.







