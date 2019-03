Marcano: «L’obiettivo è restare alla Roma e fare meglio»

Ivan Marcano doveva essere il difensore centrale che avrebbe fatto rifiatare a turno Manolas e Fazio, ma così non è stato. Con Di Francesco che lo usava con il contagocce e le sue prestazione il più delle volte sotto la sufficienza, l’utilizzo dell’ex Porto non è stato quello pianificato a inizio stagione. Durante il mercato di gennaio era in procinto di partire, ma Monchi lo ha trattenuto: «Ognuno ha i propri obiettivi a livello di squadra e individuale, ho giocato meno di quello che volevo. La prima cosa è cercare di fare autocritica, ma il mio obiettivo è quello di restare e fare meglio», ha detto lo spagnolo a Sky Sport. Sull’arrivo alla guida della Roma di Ranieri ha poi aggiunto: «Ogni allenatore ha le proprie preferenze, ma non voglio rivelare troppo. Venivamo da un periodo in cui abbiamo incassato diversi gol, la priorità era dare sicurezza alla difesa». Chiusura sulla Spal di Petagna prossimo avversario in campionato dei giallorossi: «Lui è un giocatore molto fisico, gli avversari vanno fermati come squadra piuttosto che individualmente, speriamo di fare un buon lavoro».

