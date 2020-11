Maradona ricoverato in ospedale in Argentina. «Problema psicologico ed emotivo»

Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale a La Plata. L'ex Pibe de oro, secondo quanto riportano i media argentini, sarebbe molto provato dal punto di vista psicologico a causa della pandemia del coronavirus. Dal suo entourage fanno sapere che non si tratta né di un contagio Covid, né di alcuna patologia in particolare, ma di un semplice ricovero per controlli. Maradona ha compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre.

#Video No está relacionado con el covid: en #ESPNF90 contaron los detalles de la internación de Diego Armando Maradona. https://t.co/OUwxXKa1Vj — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 2, 2020

Il ricovero, secondo l'emittente Espn, sarebbe legato ad un «problema psicologico ed emotivo». Il giornalista Sebastian Vignolo, nel programma ESPN F90, ha spiegato che non si tratta di una situazione d'emergenza: Maradona verrebbe sottoposto ad una serie di esami per un check up.

