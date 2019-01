Maradona rassicura: «Sto bene, mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo»

«Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene». Lo scrive Diego Maradona sul suo profilo Facebook, per rassicurare le tante persone che gli avevano mandato messaggi di preoccupazione per il breve ricovero in ospedale di ieri. «Oggi - scrive l'ex campione - mi prendo cura dei miei nipoti Benja, Dieguito Mattia, e di mio figlio Diego Fernando. Mando un bacio a tutti». La notizia del breve ricovero di Maradona a Buenos Aires aveva suscitato sgomento in Italia in particolare tra i tifosi del Napoli, che nella serata di ieri avevano riempito i social network di messaggi di preoccupazione e incoraggiamento al loro idolo.



Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA