Argentina, muore il primo giornalista che intervistò Maradona

Maradona, bambino, di fronte alle telecamere dice: «Il mio sogno è giocare il Mondiale». A rivolgergli il microfono è Humberto "Tito" Biondi, primo giornalista a intervistare Diego. Biondi, all'età di 80 anni e qualche giorno dopo la scomparsa di Maradona, è morto a Buenos Aires dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato la famiglia e i giornali argentini lo hanno riportato ricordando la carriera di Biondi. Oltre ad aver intervistato Maradona bambino agli inizi degli anni 70 quando giocava con l'Argentinos Juniors, Biondi raccontò la Coppa del Mondo di Italia '90 per il canale argentino Televisora ​​Color (ATC). In quei Mondiali l'Argentina arrivò in finale perdendo a Roma contro la Germania. Biondi è stato anche inviato per gli eventi legati alla boxe e ai motori.

APPROFONDIMENTI SPAGNA Maradona, calciatrice rifiuta il minuto di silenzio: «Era uno... ARGENTINA «Maradona era in astinenza, è caduto e ha battuto la... SPORT "Maradona è apparso in cielo", il video suggestivo... IL PERSONAGGIO Maradona, l'avvocato Angelo Pisani rivela le confidenze che gli... ARGENTINA Maradona sulle banconote da 10 mila pesos: l'idea nata sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA