Maradona operato al cervello tra poche ore: la Tac ha evidenziato un edema

Diego Armando Maradona sotto i ferri. Non solo in clinica per principio di depressione, il Pibe de Oro, ricoverato lunedì in un ospedale di La Plata, sarà operato alla testa per la rimozione di un coagulo. Secondo quanto riferito da TyC Sports, nelle ultime ore una tac ha evidenziato un ematoma subdurale (un coagulo nel cervello) e sarà sottoposto a un intervento chirurgico nelle prossime ore.

Come confermato al Clarín, Maradona verrà trasferito e l'intervento avverrà il prima possibile, molto probabilmente questo mercoledì al Sanatorio Fleni o alla Clinica Olivos. La diagnosi è la stessa subita dalla vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner e per la quale anche lei ha dovuto subire un'operazione nel 2014. Dall'ambiente del tecnico del Gimnasia affermano che l'ematoma è stato generato «da un trauma» e avvertono che potrebbe essere il prodotto di qualsiasi colpo che ha subito negli ultimi tempi. «Potrebbe essere stato un mese o cinque anni fa, non è noto», sottolineano.

Operazione forse alle 20 argentine

Diego Maradona dovrebbe essere operato al cervello intorno alle 20, ora argentina di oggi. A dirlo, rispondendo a dei giornalisti presenti all'entrata della clinica dove l'ex fuoriclasse del Napoli è ricoverato, è stato Leopoldo Luque, medico personale dell'attuale tecnico del Gimnasia. «Diego è lucido e molto tranquillo - ha detto Luque -. Si tratta di un intervento di routine, e lui è d'accordo sul fatto di essere operato. Eseguirò io stesso l'intervento». L'ematoma, si è appreso, si trova nella parte sinistra della testa di Maradona e si sarebbe formato dopo una caduta accidentale in casa, al quale inizialmente lo stesso ex calciatore non avrebbe dato importanza.

Cos'è l'ematoma subdurale cronico

L'ematoma subdurale cronico (CAH) è un accumulo di sangue, di origine venosa, che si accumula lentamente. Il sangue fuoriesce dalle vene, formando una tasca che sporge e mette sotto pressione il cervello. Se la borsa è abbastanza grande, può ferire o lacerare il tessuto cerebrale vicino, che può danneggiare il cervello. In altri casi, la quantità di sangue non è abbastanza significativa con una prognosi migliore. Il quadro clinico di Maradona è peggiorato nelle ultime settimane ed è esploso in vista del suo 60° compleanno. Era in pubblico nei pochi minuti in cui ha potuto essere presente sul campo del Gimnasia per il debutto della sua squadra in Coppa.

