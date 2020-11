Maradona sarà operato alla testa: la tac ha evidenizato un coagulo al cervello

Diego Armando Maradona sotto i ferri. Non solo in clinica per principio di depressione, il Pibe de Oro, ricoverato lunedì in un ospedale di La Plata, sarà operato alla testa per la rimozione di un coagulo. Secondo quanto riferito da TyC Sports, nelle ultime ore una tac ha evidenziato un ematoma subdurale (un coagulo nel cervello) e sarà sottoposto a un intervento chirurgico nelle prossime ore.

Il Pibe de Oro era stato ricoverato con segni di depressione poi l'esame ha rivelato un problema che lo costringerà all'intervento già nelle prossime ore. Le condizioni di salute «non sono gravi, ma non ha voglia di mangiare e da una settimana è molto triste».

