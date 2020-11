Messi, gol con dedica a Maradona indossando la maglia dei Newell's Old Boys

Lo aspettavano tutti. Ed è arrivato. Il ricordo di Messi: il "figlio" calcistico del "Pibe de Oro". Quello che più si è avvicinato alle sue giocate. La Pulce mette a segno l'ultimo dei quattro gol con i quali il Barcellona si sbarazza dell'Osasuna, e si toglie la maglia della sua attuale squadra mostrando quella della sua città, Rosario: la "camiseta" è dei Newell's Old Boys, la formazione argentina dove Maradona ha vissuto gli ultimi anni della sua carriera. Uno sguardo al cielo con il 10 sulle spalle e con addosso i colori della propria Terra. L'emozione negli occhi di Messi è evidente. Come quella dei compagni che hanno vissuto da vicino la scena. L'ammonizione più bella della storia del calcio già si scrive sui social. Un'immagine che in pochi secondi ha fatto il giro del Mondo. Perchè tutti volevano capire come Messi avrebbe reso onore al più grande. E lo ha fatto come meglio non poteva.

Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA