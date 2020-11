Maradona jr ha il Covid: ricoverato al Cotugno di Napoli

Non c'è pace per i Maradona in questo periodo. Dopo il ricovero d'urgenza e la conseguente operazione cui ha dovuto sottoporsi "El Pibe de Oro" Diego Armando, arriva la notizia che il figlio, Diego Junior, è stato ricoverato d'urgenza al Cotugno a causa del Covid. Il figlio dell'ex campione del Napoli, 34 anni, è risultato positivo il 5 novembre scorso, accusando i sintomi classici del virus, febbre e tosse tra gli altri, ma nel corso dei giorni la situazione è peggiorata fino a chiedere il ricovero. Aveva lui stesso comunicato sui social la positività («Vi assicuro che non è per niente piacevole», raccontava). Poi il silenzio. A quanto si è appreso comunque iil quadro clinico è già in miglioramento anche se Maradona jr - che adesso allena la scuola calcio del Real Cesarea - viene comunque tenuto in osservazione.

