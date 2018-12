L'ultima follia di Maradona: perde la finale ed è rissa con i tifosi

Video muestra como Diego Armando Maradona intenta golpear a aficionado cuando le gritan en coro “#Maradona se la come” en la final donde gana #SanLuis vs #Dorados pic.twitter.com/UzRT3r6PWe — El Heraldo SLP (@ElHeraldoSLP) 3 de diciembre de 2018

Ultimo aggiornamento: 09:35

Una serata storta per Diego Armando Maradona. I suoi Dorados de Sinaloa crollano 4-2 in casa dell'Atletico San Luis e perdono nel finale il pass per la promozione. Non è bastata la vittoria per 1-0 nella gara d'andata alla squadra di Diego che, espulso nella scorsa partita, è stato costretto ad assistere al match direttamente dalla tribuna.Il triste epilogo in campo, peggiora fuori dal rettangolo di gioco. Maradona, scortato dalla polizia all'uscita dallo stadio, viene deriso dai tifosi della squadra di casa, appena promossi. L'ex calciatore del Napoli perde la testa e prova a superare la scorta per colpire qualcuno, fermato solo dagli uomini della sicurezza. Non certamente la notte migliore che ci si aspettasse.