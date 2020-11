Maradona, il chirurgo Luque: «Diego migliora, a breve lascerà l'ospedale»

«Diego ha voglia di uscire e stiamo valutando quando ciò potrà accadere. Potrebbe essere mercoledì. Dobbiamo vedere i parametri clinici ma i suoi progressi sono stati molto buoni», ha detto ai giornalisti Leopoldo Luque presso la clinica Olivos a Buenos Aires. Luque ha detto che non c'era ancora alcuna decisione su dove Maradona avrebbe continuato il suo recupero dopo aver lasciato la clinica. «Parleremo di questi problemi quando sarà il momento», ha detto. «Se ne parlerà insieme alla famiglia. Siamo tutti d'accordo nel volere il meglio per Diego». Maradona ha subito un intervento chirurgico d'urgenza martedì scorso dopo che gli è stato diagnosticato un ematoma subdurale, un grumo di sangue tra una membrana e il suo cervello. Da allora, il vincitore della Coppa del Mondo è stato tenuto sotto osservazione da un team di oltre 10 medici. Giovedì, Luque ha detto che Maradona soffriva di confusione causata dall'«astinenza» dopo l'operazione. Non ha fornito dettagli ma l'ex attaccante del Napoli e del Boca Juniors ha già combattuto contro la dipendenza dalla droga e dall'alcol.

