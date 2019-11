Diego Armando Maradona canta Napoli. Dieguito, tecnico del Gimnasia La Plata, si è esibito, in viaggio su un pullman, cantando la celebre canzone napoletana 'O surdato 'nnammurato' in un video che sta facendo il giro del web, pubblicato da una pagina fan del Gimnasia, squadra allenata dal Pibe de Oro. »Sapete cosa vuol dire 50mila persone che cantano questa canzone? Al San Paolo, quando entravamo in campo«, dice Maradona nel video prima di iniziare a cantare.

