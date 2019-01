Maradona operato a Baires, sta bene

Diego Maradona è stato operato nella notte italiana nella clinica Olivos di Buenos Aires, «l'intervento è andato bene», come ha fatto sapere via twitter l'avvocato dell'ex calciatore Matias Morla, aggiungendo che «ora attendiamo il recupero in modo che Diego possa tornare a lavorare il prima possibile». Il ricovero era stato programmato la scorsa settimana dopo che l'ex campione aveva accusato problemi di natura gastrica e si era sottoposto a alcuni accertamenti. L'intervento è durato un'ora, l'ex giocatore rimarrà in ospedale fino al completamento del recupero, probabilmente fino a domenica prossima. Attualmente il 'pibe de orò è l'allenatore della squadra messicana dei Dorados. © RIPRODUZIONE RISERVATA