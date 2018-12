Manuel VITTORINI (Civitavecchia) '84

11 reti in 12 gare (920 minuti giocati) Victor GOMEZ WALKER (Morolo-Pomezia) 86'

13 reti in 13 gare (1.123 minuti giocati) Niccolò ROCCHI (Ottavia) 92'

12 reti in 13 gare (1.103 minuti giocati) Giuseppe DANIELI (Valle del Tevere) 92'

9 reti in 13 gare (830 minuti giocati) Andrea PINTORI (Arce 1932) '97

12 reti in 16 gare (1.166 minuti giocati) Aimone CALI' (Montespaccato) 102'

14 reti in 16 gare (1.432 minuti giocati) Gianluca TOSCANO (Eretum Monterotondo) 124'

8 reti in 13 gare (999 minuti giocati) Gonzalo RODRIGUEZ (Montalto) 127'

8 reti segnate in 13 gare (1.017 minuti giocati) Paolo LORIA (Virtus Nettuno) 134'

8 reti in 13 gare (1.074 minuti giocati) Alessandro DI MARIO (Cynthia 1920) 139'

7 reti in 12 gare (974 minuti giocati)

Aimone Calì al comando, Victor Gomez e Andrea Pintori alle sue spalle. L'ordine costituito della classifica cannonieri della prima parte dell'Eccellenza recita così, con i 14 gol dell'attaccante del Montespaccato sopra a tutti, i 13 dell'argentino (divisi tra Morolo e Pomezia) a inseguire a ruota e i 12 dell punta dell'Arce a chiudere il podio. Ma c'è un altro attaccante, che risponde al nome di Manuel Vittorini che in realtà può pretendere il titolo di "re del gol" dell'Eccellenza. Non tanto per il numero di reti segnate (11) che lo tiene ai piedi del podio, quanto per la media gol-minuti giocati, che rende la punta del Civitavecchia il migliore di tutti.Vittorini, classe 89, un passato di prestigio con le maglie di Lupa Frascati, Almas Roma, Fregene, Guidonia e Bracciano, da inizio stagione al Civitavecchia dopo aver vinto la Coppa Italia di Promozione con il Montalto, sul litorale ha trovato i fratelli più piccoli Miguel (24 anni) e Cristian (20 anni), che già vestivano la maglia nerazzurra.Undici le reti messe a segno da Manuel, 12 le gare giocate con un totale di 920 minuti, che in realtà fanno scendere a poco più di 10 gare intere la sue presenze.E' in virtù di questo rapporto, che consente a Vittorini senior di essere l'attaccante che segna con la frequenza migliore (1 rete ogni 84 minuti), facendo meglio anche di Victor Gomez, l'argentino che dopo aver segnato 11 reti con il Morolo, da due domeniche va regolarmente a segno con il Pomezia. Il totale dei minuti giocati (1.123) dall'attaccante sudamericano con le due maglie, però, sposta la sua media gol (che in base alle gare giocate è di una rete ogni gara) sugli 86 minuti di gioco tra un gol e l'altro.Neppure Aimone Calì, che è una garanzia di gol, ha però una media-gol così elevata. La punta del Montespaccato, con le le sue 14 reti in 1.432 minuti giocati (media gol di 102') è addirittura sesto in una speciale graduatoria. Che in terza posizione vede Niccolò Rocchi, centravanti dell'Ottavia e Giuseppe Danieli della Valle del Tevere: entranbi viaggiano ad una media di un gol ogni 92 minuti di gioco. Prima di Calì, anche Andrea Pintori, a segno 12 volte in 16 gare (1.116 i minuti in cui è rimasto in campo) che è sotto i cento minuti trascorsi tra un gol e l'altro.Ecco la classifica media-gol completa: