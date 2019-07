«Voglio ringraziare gli allenatori, i compagni di squadra e tutti i tifosi che in questi anni mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto. Ho passato 5 anni meravigliosi, ho sempre dato tutto con amore per questa squadra. Ciao e grazie Roma!!». È il saluto via Instagram del difensore greco Kostas Manolas alla Roma. Il giocatore ieri è stato ceduto a titolo definitivo al Napoli.





