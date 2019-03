Roma, Manolas non pensa all'addio: «Qui sto bene e ho la mia vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

assieme a Danieleed Edinha costituito la spina dorsale della Roma di questa stagione. Tra successi (pochi) e insuccessi (tanti) i giallorossi stanno tentando la corsa verso il Paradiso rappresentato dal quarto posto e la conseguente qualificazione all. Il greco è uno di quei calciatori amati dal pubblico e (quasi) mai contestati per il suo attaccamento alla maglia che, però, potrebbe essere messo a dura prova questa estate. Une una clausola dache potrebbe essere pagata dache hanno avvicinato il nuovo agente Mino. Kostas, mentre aspetta conferme per il proprio futuro, manda segnali d’amore solo alla: «Qui ho la mia vita e sto bene. Trascorro gran parte del mio tempo libero a casa, con la mia famiglia. Mi piace. Affronto la mia carriera come la vita: posso andare in alto e ottenere ottimi risultati ma devo sempre rimanere con i piedi per terra e ricordarmi da dove sono partito. Il calcio, così come la vita, non ti regala niente. Devi lottare per raggiungere gli obiettivi», ha detto in un’intervista al programma greco Il Turista.