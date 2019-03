Problemi al polpaccio: Manolas lascia la nazionale e si allena a Trigoria. Kolarov decide domani

Come prevedibile Kostas Manolas è tornato a Trigoria a causa dell’impossibilità a giocare con la Nazionale greca. Il difensore ha subito un infortunio muscolare al soleo del polpaccio destro che lo terrà fuori dal campo almeno un’altra settimana, la speranza di Ranieri è di recuperarlo per la gara contro il Napoli. Oggi a Trigoria ha svolto lavoro in palestra e una seduta fisioterapica per tentare di curare il prima possibile la ferita nel muscolo.



Ultimo aggiornamento: 19:50

Capitolo: il terzino è ancora in Serbia, ha un affaticamento muscolare al flessore e sente dolore a una vecchia cicatrice nell’interno coscia. Domani si sottoporrà alla visita dei medici della nazionale che valuteranno se tenerlo in ritiro provando a recuperarlo per la gara contro il Portogallo del 25 marzo valida per la qualificazione agli Europei del 2020. La volontà di Aleksandar è di restare ine aiutare la squadra a qualificarsi, anche perché in diverse occasioni con la Roma ha giocato infortunato e non ha nessuna intenzione di restare a guardare un match determinante per il futuro della sua nazionale.