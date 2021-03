14 Marzo 2021

di Stefano Carina

Leader diversi ma soprattutto decisivi. Pellegrini e Mancini si sono presi la Roma e conquistato Fonseca, diventando indispensabili. Per la squadra e soprattutto per il tecnico, che li annovera tra i fedelissimi. Tutto ciò è avvenuto in silenzio, col tempo, dando spazio al campo e non a tutto quello che lo circonda, parole, social e affini. Lorenzo e Gianluca quello che hanno da dire lo fanno con la palla tra i piedi. Dote apprezzata da Paulo che non a caso nei giorni corsi ha parlato di amare i calciatori con leadership. Il riferimento era proprio alla strana coppia. Particolare perché Gianluca fa il difensore e Lorenzo il centrocampista. Singolare perché caratterialmente sono molto diversi. Uno romano, l’altro toscano, il primo più riservato, l’altro più esuberante. Di certo hanno un paio di cose che li accomuna: la prima è l’amicizia. Compagni nella Roma, in Nazionale e un legame che li porta a frequentarsi anche fuori Trigoria.

DUE BOMBER

La seconda è il feeling con la porta avversaria. Pellegrini è già arrivato a quota 33 presenze, comprese le coppe, con 6 gol e 6 assist. Mancini non è da meno. Si sta imponendo come uno dei centrali più forti del campionato e ha segnato 5 gol in 27 partite. Tra i difensori, meglio di lui hanno fatto solo Gosens e Hakimi che però sono fondamentalmente esterni con propensione offensiva. La Roma che insegue un posto in Champions in campionato e vola in Europa League ha il loro volto. Anche oggi, nonostante qualche noia muscolare che si trascinano da settimane, saranno in campo. Il tempo per riposare, prima o poi arriverà. Magari già giovedì in Ucraina, considerando il 3-0 dell’andata. Intanto col Parma la Roma cambierà «tre, quattro, forse anche cinque giocatori. Abbiamo bisogno di gente fresca», l’annuncio di Fonseca. Che non regala indicazioni, se non una: «Giocherà Pedro dall’inizio». Le altre sono desumibili. Fuori Mkhitaryan (ko al polpaccio) spazio alla staffetta tra Mayoral e Dzeko. Uno dei due esterni (più Spinazzola che Karsdorp) riposerà a vantaggio di Peres, in difesa rientra Ibanez, in mediana Diawara, lascerà il posto a Cristante-Villar.