Mancini: «Le esclusioni di Zaniolo e Kean? Un professionista deve essere esemplare»

La Nazionale si raduna in vista delle sfide con Armenia e Finlandia, parla il ct Mancini. E non solo di Nazionale. Comincia con lo spiegare i perché "no" alle convocazioni di Kean e Zaniolo. «A me non piace lasciare a casa per punire, però son giovani e spero che serva loro per il futuro. Se meriteranno li chiameremo più avanti ma devono imparare a comportarsi bene. Un professionista deve essere sempre esemplare». Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, spiega così le esclusioni di Moise Kean e Nicolò Zaniolo dai convocati per le sfide contro Armenia e Finlandia, valide per la qualificazione a Euro 2020.

«Purtroppo c'è sempre qualcuno che sbaglia, la speranza è che queste cose finiscano. Accade anche in Inghilterra: persone poco intelligenti purtroppo ci sono». Il ct della Nazionale Roberto Mancini, in conferenza stampa a Casteldebole (Bologna) dove gli azzurri sono in ritiro prima dei due match di qualificazione a Uefa Euro 2020, ha commentato gli insulti razzisti denunciati dal calciatore dell'Inter Romelu Lukaku, che ha lanciato anche un appello su Instagram, durante Cagliari-Inter. «Siamo nel 2019 - ha aggiunto Mancini - ormai quei tempi dovrebbero essere passati. La maggior parte delle persone capisce e sta cercando di fare il suo meglio per migliorare questa situazione e questo è importante. Quelli che sbagliano oggi, forse diminuiranno con il tempo, ma ci saranno sempre»

Su Mihajlovic. «Ho sentito Sinisa in questi giorni. Mi sembra stia molto meglio e che tutto vada per il verso giusto»