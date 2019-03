Mancini chiama Lombardo in Nazionale: sarà il collaboratore tecnico

La Nazionale accoglie anche Attilio Lombardo. Che inizia il suo percorso nello staff azzurro con il ruolo di assistente tecnico. L'ex compagno di squadra e già collaboratore di Mancini al Manchester City e al Galatasaray, Lombardo veste 18 volte la maglia della nazionale, tra il 1990 e il 1997, tra gare di qualificazione per i Mondiali 1994 e 1998 e per gli Europei 1992 e 1996. Vincitore di numerosi trofei in campo nazionale ed internazionale, è uno dei cinque calciatori italiani (insieme a Giovanni Ferrari, Sergio Gori, Pietro Fanna e Aldo Serena) ad aver vinto il campionato italiano con tre società differenti, la Sampdoria, la Juventus e la Lazio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA