Andrea Mancini, centrocampista, classe 92, figlio dell'allenatore della nazionale italiana Roberto sta per essere tesserato con l’Atletico Vescovio, squadra che partecipa al campionato di Eccellenza e che sta cercando di tirarsi fuori dalla zona play-out. Il giocatore torna a Roma dopo aver girato mezzo mondo, a volte al fianco del padre altre volte per esperienze diverse. L'ultima tappa, prima di tornare a Roma, i Cosmos, club con il quale ha giocato nella Lega Americana.Cresciuto nella giovanili dell’Inter, Mancini junior ha indossato le maglie delle squadre giovanili di Monza e Bologna, prima di spostarsi, nel 2010, insieme a papà Roberto al Manchester City. Qui ha giocato il torneo riservato alle “reserves” per poi vivere la sua prima esperienza da professionista nel 2011, con l’Oldham nella League One inglese. Lasciata l'Inghilterra, vola prima in Spagna, per giocare con il Real Valladolid, e poi in Ungheria, dove firma con l’Honvèd di Budapest, storica squadra europea.Mancini jr rimane a Budapest fino al gennaio 2015, poi si trasferisce, sempre nel campionato ungherese, all’Haladàs della città di confine di Szombathely, a due passi dall’Austria. Conclusa anche questa avventura, Andrea vola negli Stati Uniti, dove indossa prima la maglia del Dc United (club di proprietà dell'ex patron dell'Inter Thohir) e dopo con i Cosmos, che furono di Pelè e Chinaglia.