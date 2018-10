«È una partita dominata, dovevamo fare gol prima, era ingiusto che finisse 0-0». Roberto Mancini gioisce per il successo in casa della Polonia, con una rete di Biraghi nel recupero. «Tutti i ragazzi stanno cercando di fare il massimo - aggiunge a Raisport - È una buona vittoria in una partita giocata benissimo. Nel calcio ci vuole tempo, non esistono i maghi». © RIPRODUZIONE RISERVATA