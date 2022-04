Roma, esami al ginocchio in vista per Mancini: le sue condizioni

Per capire quanto sia importante Gianluca Mancini per José Mourinho basta guardare le presenze nella stagione: sulle ventotto partite di campionato in cui è stato a disposizione è sempre stato schierato titolare, tre gare invece le ha saltate per squalifica. In Conference League, Mou lo ha risparmiato due volte soltato (con Zorya e Bodo nella sfida di andata del girone) mentre una, con il Vitesse nel ritorno degli ottavi di Conference, l’ha saltata per squalifica. Insomma, Mancini se non c’è non è mai per infortunio, per un acciacco più o meno rilevante. Non si tira indietro per un raffreddore. Stavolta invece dovrà fare i conti con un problema fisico, al ginocchio destro, che non sembra affatto di poco conto. E Mou rischia di perderlo almeno fino al termine della stagione, se i risultati dei controlli, che effettuerà nel pomeriggio, daranno esito non positivo. La Roma sta tornando dalla Norvegia e Gianluca ha ancora il ginocchio gonfio, fasciato. Colpa di quella scivolata sul terreno di Bodo, per dirla alla Mourinho, di plastica.

Infortunio Mancini, la Roma aspetta gli esami

Se il difensore non dovrà operarsi, sarà comunque complicato vederlo in campo comunque contro la Salernitana domenica, quindi, José si prepara a schierare Smalling al centro della difesa con Ibanez e Kumbulla ai lati. Ed è difficile - nella migliore delle ipotesi - anche che Mancini possa giocare la sfida di ritorno dei quarti con il Bodo in Conference. Mou perde un elemento imprescindibile, uno che nello spogliatoio si fa sentire, al di là delle sue doti tecniche e la sua esuberanza, che sposso lo porta a rimediare qualche ammonizione di troppo: diciannove in totale. Mancini, con Smalling, Cristante, Micki e Abraham, è tra i calciatori più ascoltati dal tecnico. Un riferimento anche per i più giovani: non a caso il club con lui ha scelto di discutere del rinnnovo del contratto, mentre con altri ha rimandato le trattative alla fine della stagione. Un carattere spigliato, tosto, fa di lui un leader naturale. E per Mou non è naturale non averlo a disposizione. Il tecnico in ansia anche per Abraham, che pure lui un problemino al ginocchio, oltre che una spalla non in buone condizione. Pure lui a rischio per la Salernitana