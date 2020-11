Mancini, applausi a tutti: «Final Four ed Europeo, faremo bella figura»

«Sto benissimo. Sarà un bellissimo appuntamento le Final Four dopo gli Europei, abbiamo buone possibilità di fare bella figura e cercheremo di farla. Devo ringraziare tutti i ragazzi, quelli che c'erano e anche quelli che non c'erano». Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini, alla Rai dopo il successo per 2-0 sulla Bosnia.

«Abbiamo ragazzi giovani molto bravi, bisogna dargli la possibilità di poter giocare. L'Under 21, 20, 19 hanno fatto bene, i settori giovanili sono fondamentali soprattutto in questo periodo. Bastoni? È un ragazzo giovane, ha fatto tre partire in 10 giorni giocando sempre meglio. Può diventare il nuovo Chiellini e Bonucci, un grande difensore». Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini, alla Rai dopo il successo per 2-0 sulla Bosnia

Ultimo aggiornamento: 23:56

