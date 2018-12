Mancini: «Da Immobile mi aspetto in Nazionale i gol che fa nella Lazio»

«In questo momento il problema del gol è quello maggiore ma non perché non creiamo, ne abbiamo avute tante di occasioni ma le abbiamo sbagliate, come capita spesso alle volte bisogna aspettare un attimo e avere maggior sorte, le occasioni le abbiamo e faremo anche gol con i giocatori che abbiamo». È la previsione del ct della Nazionale, Roberto Mancini, tornato sulla scarsa vena realizzativa degli attaccanti azzurri. Tra i 'bomber' più attesi c'è Ciro Immobile ieri autore di un gol contro il Chievo. «Contro il Portogallo Immobile ha giocato bene ma è stato sfortunato, ha avuto due occasioni, capita. Sta giocando bene, dobbiamo solo aspettare che quello che fa nella Lazio lo faccia anche nella Nazionale -prosegue il ct ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio1-. Cutrone è un bravo giocatore e giovane. Esiste anche l'Under 21 che ha gli Europei a giugno e togliere spesso i giocatori a Di Biagio è un problema: alle volte non lo abbiamo chiamato per poterlo lasciare lì perché c'è una competizione importante a giugno. È un ragazzo giovane che continuiamo a tenere in considerazione e se continua a segnare sicuramente verrà chiamato». Per quanto riguarda un altro giovane, Zaniolo, ieri in campo nella sfida tra Roma e Inter, Mancini aggiunge. «Sono felice che giochi, lo avevo seguito agli Europei e aveva fatto benissimo, mi aveva colpito molto. Ha tutte qualità: forza fisica, tiro, bravo di testa e mancino che non è facile trovarne di centrocampisti mancini in Italia. Mi aveva un pò preso l'occhio e l'ho voluto vedere dal vivo, mi fa piacere che Di Francesco lo faccia giocare».



E sul centrocampista del Brescia Tonali aggiunge. «Vale la stessa situazione Zaniolo, è giovanissimo e ha grandi qualità. Gioca in Serie B e ha bisogno di fare esperienza, magari a livelli superiori, ma credo possa essere un giocatore molto importante per la nazionale del futuro». E su una possibile chiamata di Buffon e De Rossi conclude. «Ho parlato con tutti e due, le possibilità ci sono sempre, per il momento è difficile ma nel calcio non si sa mai. Se si arriva gli Europei e De Rossi è il miglior centrocampista italiano in assoluto, in una occasione così un giocatore di esperienza è sempre utile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA