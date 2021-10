Mancini convoca Zaniolo in Nazionale, ma lui resta a Roma per un infortunio al flessore

Domenica 3 Ottobre 2021, 23:11

Nicolò Zaniolo non risponde alla chiamata della Nazionale per infortunio. L’esterno della Roma ha riportato un fastidio al flessore durante la partita contro l’Empoli che lo ha costretto a rifiutare la chiamata in extremis di Roberto Mancini. Il ct, infatti, aveva pre-allertato lui dopo che Pessina ha alzato bandiera bianca in Atalanta-Milan. Nicolò non era presente nella lista iniziale dei 23 per la semifinale di Nations League contro la Spagna, Mancini ha scelto di portare con sé il gruppo campione d’Europa scartando i potenziali convocati per Qatar 2022.