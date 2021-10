Tracollo Manchester, Usain Bolt sui social: «Chiamatemi quando tutto questo sarà finito»

Lunedì 25 Ottobre 2021, 15:11

Usain Bolt ha osservato a distanza il tracollo del Manchester United contro il Liverpool. Noto tifoso dei Red Devils, l'ex campione del mondo di atletica ha condiviso le sensazioni di questo pesantissimo 5-0 in diretta su Twitter. Gol dopo gol, i tweet di Bolt sono diventati virali sui social. E' iniziato con un "è uno scherzo", subito dopo accompagnato da un "Sarà una lunga giornata".

Smh.. sigh 😔 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) October 24, 2021

E in effetti è stata una lunga, complicata, giornata per Cristiano Ronaldo e compagni. Anche il portoghese è finito sotto la pioggia di critiche per la prestazione incredibile all'Old Trafford. Bolt davanti alla tv deve anche sorbirsi le prese in giro degli altri utenti: "Non sei carino ora" rispondendo a Wayde van Niekerk che lo prendeva in giro riportando un "Vogliamo ancora di più". E se i tifosi avversari infieriscono Bolt non reagisce, scherza ricordando dati statistici inequicabili ("Grazie per aver controllato" dopo il messaggio della tripletta di Salah). Gli ultimi tweet di Bolt sono senza storia: "Sigh", "Potrebbe essere più leggero?", "La miseria continua" e infine: «Chiamatemi quando tutto questo sarà finito». Anche gli altri tifosi del Manchester United sperano che questa telefonata arrivi presto.